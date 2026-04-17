Come orientare i ragazzi per una navigazione online sicura e come tranquiillizare i genitori. Sono gli argomenti che verranno trattati lunedì mattina da Sigfrido Ranucci all'incontro con sudentesse e studenti in programma alle 10.30 nell'Aula Magna del Convitto Nazionale Canopoleno di Sassari. Il giornalista e conduttore di "Report" è l'ospite di Genera, il festival di giornalismo per ragazzi.

L’incontro, coordinato dalla giornalista Daniela Scano, sarà l’occasione per dialogare con loro su “Navigare senza paura”, il libro per giovani esploratori digitali che Ranucci ha pubblicato nel 2025, volume pensato come un gioco scritto con la collaborazione del figlio per aiutare i ragazzi ad esplorare in modo libero e consapevole le conseguenze delle loro scelte online. Quattro storie brevi che partono da situazioni quotidiane – un compito, una partita online, lo spogliatoio, i racconti in classe – e si trasformano in bivi da scegliere, faccio così o cosà? che conducono a finali diversi, si può provare, giocare, sbagliare, tornare indietro e riprovare.

Quando la rete entra nella vita quotidiana dei ragazzi cominciano tante preoccupazioni nuove per i genitori, il libro permette loro di sperimentare in sicurezza emozioni, rischi e conseguenze delle scelte digitali, scoprendo che non esiste solo ciò che è giusto o sbagliato, ma una catena di effetti possibili. Un’occasione per stimolare dialogo e consapevolezza anche con insegnanti e genitori.

E proprio a giugno durante la V^ edizione di Genera Festival, Sigfrido Ranucci ha ricevuto il Premio Giornalistico della Sardegna, sezione Giornalismo d’inchiesta “Piero Mannironi” per il suo impegno nella conduzione di inchieste televisive di grande impatto sociale e civile.

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