Con la devozione di sempre e un programma intenso di celebrazioni religiose ed eventi, i norbellesi onoreranno Sant’Ignazio da Laconi nell' omonimo novenario campestre. I festeggiamenti, organizzati dal comitato, sono iniziati oggi pomeriggio con la la partenza del simulacro del Santo dalla Parrocchia, scortato dai fucilieri e dai cavalieri. Sino al 13 settembre, ogni giorno alle ore 18, novena e Santa Messa.

Per gli appuntamenti di socialità, musica e spettacolo da segnalare (sabato 5 settembre) alle ore 18.30 il raduno dei campanari sardi promosso dall’associazione “Jaganos de Sardigna”, presieduta dal norbellese Sisto Manca, che vedrà la partecipazione di una trentina di maestri provenienti da tutta l’isola. Un momento di straordinaria suggestione che unirà fede, tradizione e identità. Giovedì 10 settembre, al termine della funzione il simulacro compirà il tradizionale giro tra i muristenes accompagnato da “Sas Laudes de Sant’Innazi”. La serata di giovedì 10 settembre, sarà anche dedicata al ricordo di Leonardo Carta con una gara a chitarra.

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