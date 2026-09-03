Con la devozione di sempre e  un programma intenso  di celebrazioni religiose  ed  eventi, i norbellesi  onoreranno  Sant’Ignazio da Laconi nell' omonimo  novenario campestre. I festeggiamenti, organizzati dal   comitato,  sono iniziati  oggi  pomeriggio con la la partenza del simulacro del Santo dalla Parrocchia, scortato dai fucilieri e dai cavalieri. Sino al 13  settembre, ogni giorno alle ore 18, novena e  Santa Messa.

Per gli appuntamenti di socialità, musica e  spettacolo da segnalare (sabato 5 settembre)  alle ore 18.30 il raduno dei campanari sardi promosso  dall’associazione “Jaganos de Sardigna”, presieduta dal norbellese Sisto Manca, che vedrà la partecipazione di una trentina di maestri provenienti da tutta l’isola. Un momento di straordinaria suggestione che unirà fede, tradizione e identità. Giovedì 10 settembre, al termine della funzione il simulacro compirà il tradizionale giro tra i muristenes accompagnato da “Sas Laudes de Sant’Innazi”. La serata di  giovedì 10 settembre, sarà anche  dedicata al ricordo di Leonardo Carta con una gara a chitarra. 

© Riproduzione riservata