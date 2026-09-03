Sarà la festa delle simpatiche Topolino. Oltre cento autovetture si daranno appuntamento alla undicesima edizione del raduno delle "500" in calendario il 5 e 6 settembre ad Alghero. Giungeranno da ogni parte d’Italia, dalla Olanda e dalla Repubblica Ceca. Alcune di queste sono dei veri e propri gioielli di rara bellezza, icone del design italiano nel mondo. È il raduno che può essere definito tra i più in crescita d’Italia, e ad Alghero porta in città oltre 250 persone che pernotteranno negli hotel e nelle strutture extra ricettive. Un evento che rappresenta un piccolo ma perfetto esempio di connubio tra passione, turismo, economia, che l’Amministrazione comunale sostiene all’interno di una pianificazione di inizio settembre che comprende sport, identità e cultura e che con questa impronta arriva fino a Sant Miquel. Oggi la presentazione a Porta Terra, con il vicesindaco Francesco Marinaro, il presidente del Consiglio Comunale Mimmo Pirisi, l'assessora al Turismo Ornella Piras, il presidente della Fondazione Alghero Graziano Porcu, con il referente regionale del Club Fiat 500 Italia, Giuseppe Soggiu. La manifestazione è patrocinata dal Comune di Alghero dalla Fondazione Alghero e gode del sostegno della Cantina Sociale Santa Maria La Palma. Il Fiat 500 Club Italia conta 25 mila soci e diverse migliaia di iscritti in ogni parte del Mondo. Il Club si impegna a valorizzare la 500 nella sua valenza di fenomeno sociale e di costume. Il programma del raduno di Alghero prevede il ritrovo delle auto il 5 settembre alle 15 presso i Bastioni Cristoforo Colombo. Il 7 settembre, ritrovo alle 8.30 ai Bastioni per la partenza verso il percorso delle escursioni.

© Riproduzione riservata