Tornano gli appuntamenti al Nuraghe Diana il gioiello del litorale quartese, tra musica e cultura. Domani il sito si trasforma in uno scenario speciale per una serata dedicata alla scoperta del patrimonio e alla grande letteratura italiana.

Si comincia alle 19,15 con l'escursione guidata al nuraghe con l’archeologa Patrizia Zuncheddu, per conoscere la storia e le caratteristiche di uno dei luoghi più suggestivi del territorio. Subito dopo alle 20,30 l'appuntamento è con "Una macchia d’uno inchiostro: dramma musicale giocoso da L’Orlando Furioso”, recital di e con Gilberto Ganassi, con musiche originali di Battista Giordano. Al centro dello spettacolo una storia tratta dal XXVIII canto dell’Orlando Furioso di Ludovico Ariosto, tra amori, tradimenti, passioni e vendette. Un gioco di racconti e personaggi che, con ironia e leggerezza, porta in scena temi universali come la libertà dei sentimenti e del desiderio.Le musiche originali di Battista Giordano accompagneranno la narrazione, creando un dialogo tra parola e musica in una cornice archeologica di grande fascino.

Una serata per vivere il Nuraghe Diana attraverso linguaggi diversi: dall’archeologia alla letteratura, dalla musica alla parola. Il sito di Is Mortourius è uno dei più importanti e visitati di tutto il territorio quartese, oggetto di recente di una nuova campagna di scavi che ha riportato alla luce altre importanti scoperte.

Giorgia Daga

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