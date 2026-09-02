Un week end interamente dedicato allo sguardo, tra arte e fotografia, quello che la Fondazione Bosa propone con due appuntamenti di rilievo ospitati nel Castello di Serravalle e nel Museo Casa Deriu. Una doppia iniziativa che conferma la volontà della Fondazione di costruire una programmazione culturale capace di intrecciare linguaggi diversi e di valorizzare i luoghi simbolo della città. Il primo evento è in programma venerdì 4 settembre alle 20, quando la rassegna Tramonti al Castello accoglierà lo storico dell’arte e divulgatore Jacopo Veneziani con la conferenza scenica Questa non è una pipa – L’illusione nell’arte dal Rinascimento a Magritte. Tra le voci più seguite della divulgazione artistica italiana, Veneziani guiderà il pubblico in un percorso dedicato a uno dei temi più affascinanti della storia dell’arte: il rapporto tra ciò che vediamo e ciò che crediamo di vedere. Dal Rinascimento alle provocazioni del Novecento, fino alle celebri intuizioni di René Magritte, il racconto attraverserà opere e artisti che hanno trasformato l’illusione, l’ambiguità e l’inganno in strumenti per interrogare lo sguardo dello spettatore. Si proseguirà sabato 5 settembre alle 18 al Museo Casa Deriu, dove sarà inaugurata la mostra fotografica Faccia da Bosa / People & Places di Martin Wolff . L’esposizione raccoglie quaranta fotografie in bianco e nero realizzate tra il 2016 e il 2026, restituendo un ritratto della città attraverso due dimensioni inscindibili: i luoghi e le persone. Paesaggi, strade, il Temo, il Castello, volti, feste, processioni e frammenti della quotidianità compongono un racconto maturato nel corso di dieci anni, lontano da una rappresentazione semplicemente pittoresca.

© Riproduzione riservata