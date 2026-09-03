Prosegue ad Alghero il Festival del Mediterraneo, manifestazione musicale ideata e curata dall'Associazione Arte in Musica con la direzione artistica del maestro Ugo Spanu.

Venerdì 4 settembre, alle 21.15, nel duomo di Santa Maria, è in programma una serata (ingresso libero) interamente dedicata al rapporto umano e musicale tra il grande compositore Johann Sebastian Bach e il figlio Carl Philipp Emanuel, anch'egli compositore.

In scena Il romanzo dei Bach, storia romanzata scritta da Francesco Cristiani e interpretata da Ubaldo Rosso al flauto e l'attrice Elena Zegna voce narrante. Il racconto procedeì mantenendosi in equilibrio sul confine tra verità e finzione, e accompagna gli spettatori nel viaggio intrapreso da Johann Sebastian verso la corte di Federico II di Prussia, dove Carl Philipp Emanuel era impegnato come musicista.

Al centro della narrazione vi è il rapporto tra un padre eccezionale e un figlio che, fin da bambino, seppe riconoscerne e valorizzarne il genio, sviluppando al tempo stesso una propria identità artistica. Ai fatti storici si intrecciano alcuni dettagli di fantasia, che aiutano a immergersi nella storia e nelle suggestioni di questo straordinario repertorio.

Nel corso della serata saranno eseguite tre composizioni che mettono a confronto i linguaggi di due generazioni della famiglia Bach. Ad aprire il programma sarà la Sonata in do maggiore BWV 1033, la cui paternità è tuttora discussa, presentata nell’occasione con il sottotitolo Il falso d'autore. Seguirà la Partita in la minore BWV 1013 di Johann Sebastian. Concluderà il concerto la Sonata in la minore Wq 132 di Carl Philipp Emanuel

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