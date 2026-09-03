Appuntamento domenica 6 settembre al Parco dei Petroglifi di Cheremule con la rassegna “La Parola all’Arte – Storia, arte e cultura tra le Domus di Cheremule”. Protagonista della serata sarà Roberto Giacobbo, giornalista e divulgatore noto che alle 21.30 dialogherà con Giovanni Follesa tra le Domus de Janas di Museddu. La serata si apre con i saluti istituzionali alle 19.15 e a seguire prenderà la parola Piergiorgio Pulixi, tra gli scrittori sardi più apprezzati della narrativa italiana contemporanea, che presenterà il suo libro “L'estate delle Comete Azzurre" in dialogo con Andrea Fulgheri. Alle 20 è la volta di Jacopo Veneziani, storico dell’arte e divulgatore abituato a portare il racconto delle immagini e delle opere fuori dagli spazi tradizionalmente dedicati all’arte, sempre in conversazione con Andrea Fulgheri. Alle 20.45 il programma lascia spazio all’Aperitivo al Tramonto, momento in cui il paesaggio suggestivo del parco diventa protagonista con le voci del Coro Boghes de Cheremule e del Coro Cuncordu de Cheremule. Alla musica si accompagnerà una degustazione di vini a cura della Cantina del Rimedio. Il momento conclusivo arriva alle 21.30 quando Roberto Giacobbo prenderà la parola tra le pietre delle “case delle fate” di Cheremule. Il giornalista, autore e divulgatore, dialogherà con il giornalista Giovanni Follesa.

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