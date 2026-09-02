A Capoterra l’estate continua anche a settembre, con un calendario fitto di appuntamenti tra musica, spettacoli, tradizione e intrattenimento. Un programma che accompagnerà cittadini e visitatori per tutto il mese, con eventi distribuiti tra il centro, il Parco Urbano, piazza Liori e la Maddalena Spiaggia.

Il primo appuntamento è fissato per domani, alle 21.30, al Parco Urbano, con uno spettacolo di magia. Il giorno successivo, alla Maddalena Spiaggia, riflettori puntati sui The Kolors, protagonisti del concerto in programma alle 21, preceduto dalle 16 dal pre-show.

Il 5 settembre, dalle 16 in piazza Liori, spazio ad Avis in Rock. Il 12 settembre doppio appuntamento serale: al Parco Urbano è previsto il concerto dei Train to Roots, mentre al Nuovo Parco Liori si ballerà con i balli lisci.

Il 13 settembre piazza Concia ospiterà, alle 21, Fashion Street Capoterra. Il 18 settembre sarà invece la volta di Moda sotto la Torre, alla Torre degli Ulivi, mentre nella stessa giornata prenderanno il via i festeggiamenti di Santu Gironi, con musica e cibo della tradizione nella chiesa di San Girolamo.

La festa proseguirà il 19 settembre con il pranzo e l’animazione musicale. In serata, alle 20.30, spazio allo spettacolo pirotecnico sul fronte del cimitero e, alle 22 in piazza Liori, ai Nur, che presenteranno “Bandidos”. Il 20 settembre, sempre in piazza Liori, appuntamento con Marco Carta Live.

A chiudere il cartellone, il 26 settembre, sarà l’Oktoberfest, alle 20 in piazza Liori. Un mese di iniziative che punta a prolungare l’atmosfera estiva e a offrire nuovi momenti di incontro e socialità alla comunità capoterrese.

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