Undici giorni di eventi, tra celebrazioni religiose, processioni, musica, sport e iniziative per la comunità. Dal 3 al 13 settembre torna Settembre stintinese, la festa dedicata alla Beata Vergine Madonna della Difesa, patrona di Stintino. Un appuntamento che coinvolge la comunità stintinese e i tanti visitatori che ogni anno arrivano nel paese affacciato sul Golfo dell’Asinara. A organizzare i festeggiamenti è il priore della Confraternita della Beata Vergine Madonna della Difesa di Stintino, Pietro Denegri, coadiuvato dalla prioressa Milena Bonomo e dalla partecipazione dei confratelli del sodalizio. Le celebrazioni religiose saranno officiate dal parroco di Stintino, don Daniele Contieri.nIl programma prenderà il via giovedì 3 settembre alle 22 in piazza dei 45, con la musica degli Old Port Move. Sul palco Mellow Mood, Lion D, KG Man e Forelock backed by DJ Kath. L’evento è curato e organizzato da SGE - Stintino Grandi Eventi APS. Venerdì 4 settembre alle 16, Largo Cala d’Oliva ospiterà i giochi per bambini, con gara dei sacchi, della pasta e dell’anguria e tiro alla fune. Alle 22, in piazza dei 45, spazio alla musica con Eleonora Dee Band e Raffaele Puglia Band, seguiti dal DJ set. Sabato 5, alle 11, sul lungomare Cristoforo Colombo, al secondo molo, è in programma l’Albero della Cuccagna a mare con premi. La sera, alle 22 in piazza dei 45, musica con Hits ’90, Gianna Dettori e I Quattro Band, quindi DJ set. Domenica 6 appuntamento alle 12, a Porto Mannu, con il Palio remiero, gara su imbarcazioni a remi. Alle 22 piazza dei 45 ospiterà Beppe Dettori Band, Daniele Gala e Solosophia. Lunedì 7 settembre, alle 22 in piazza dei 45, musica con Roca Blues e il tributo a Pierangelo Bertoli. Martedì 8 sarà il giorno centrale della festa religiosa. Alle 11, nella chiesa dell’Immacolata Concezione, sarà celebrata la messa solenne in onore della Madonna della Difesa. Nel pomeriggio, alle 16.45, inizierà la funzione religiosa con la benedizione al Monumento dei Caduti e la processione a terra per le vie di Stintino. Alle 17.30, dal lungomare Cristoforo Colombo, partirà la tradizionale processione a mare seguita dai Vespri solenni. Alla processione per le vie del paese e a quella a mare parteciperanno anche le bandiere del territorio della Nurra. Alle 21.30, sul lungomare, spettacolo pirotecnico. In piazza dei 45, alle 22, Filippo Graziani e la sua band proporranno un tributo a Ivan Graziani. Dopo gli appuntamenti religiosi e musicali dei primi giorni, sabato 12 l'appuntamento serale, a partire dalle 19, sarà dedicato alla Sagra del pesce, con pesce arrosto. Alle 22, sempre in piazza dei 45, musica con Zeppara e H.O.T. Band. Il 13 sarà invece una giornata importante per la Confraternita e per la continuità della tradizione stintinese. Alle 14, nella Casa della Confraternita, si svolgeranno le elezioni del nuovo priore; alle 16 lo spoglio e la relativa proclamazione. Alle 17, nella chiesa parrocchiale si terranno la messa e il passaggio della bandiera al nuovo priore. Il passaggio della bandiera segnerà quindi il cambio della guida della Confraternita per il periodo 2026/2027. Sarà il 134° priore, un dato che racconta la lunga storia del sodalizio e il valore di una festa che a Stintino continua a tenere insieme fede, partecipazione e tradizione.

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