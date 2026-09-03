A Balai e al Chico Mendes tre giorni di spettacoli, incontri e musicaPrima edizione del Festival “Non al denaro, non all’amore né al cielo”,
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Tutto pronto per la tre giorni di concerti, spettacoli di danza, tavole rotonde e temi sociali nella prima edizione del Festival “Non al denaro, non all’amore né al cielo”, la manifestazione in programma a Porto Torres da venerdì 4 a domenica 6 settembre, che si terrà nel parco di Balai e il parco Chico Mendes.
Tre serate con ingresso alle 18 con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio storico, culturale e umano della comunità locale, mettendo al centro temi di grande rilevanza civile e promuovendo i valori dell’inclusione, della solidarietà e della beneficenza attraverso la cultura, l’arte e la musica. Il progetto, promosso dall’associazione di promozione sociale Ispantu con il contributo dell’assessorato regionale al Turismo, con il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune turritano, trae ispirazione dall’album “Non al denaro non all’amore né al cielo” di Fabrizio De André, pubblicato nel 1971 e a sua volta ispirato all’“Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Masters. Arte, cultura, divulgazione e spettacolo diventano così strumenti per affrontare questioni che riguardano direttamente la vita delle persone e delle comunità.e. L'evento prenderà il via domani 4 sesettembre con “Un malato di cuore”, dedicato alle dinamiche umane, sociali e cliniche legate alle patologie cardiache e cardiovascolari.
Il festival sarà presentato da Fabrizio Serra, presidente di Ispantu, con ua prima serata che si aprirà con la custode dell’Agnata e i cardiologi. Alle 18.10 l’intervista alla storica custode dell’Agnata e amica di famiglia di De Andrè. Alle 19 l’esibizione della scuola di ballo M Dance Academy della maestra Maria Zanda, ispirata all’universo artistico dell’artista genovese. Alle 20 il dibattito con Mario Balzanelli, direttore del Dipartimento Set 118 Asl Taranto e presidente nazionale SIS 118, Gavino Casu, direttore Uoc di Cardiologia Aou di Sassari, Silvia Marras, specialista in medicina interna e attualmente vicedirettore del PS di Alghero. A moderare il dibattito sarà Marco Cossu, infermiere della Centrale Operativa 118 Sassari, con master in Area Critica ed Emergenza Territoriale e componente del direttivo nazionale SIS118. A chiudere la serata sarà la band dei Crueza de Ma seguiti dal Dj set di Samuele Sini.