Dal 4 al 6 settembre Sarroch ospita la 42ª edizione della Festa dei Giovani, storica manifestazione organizzata da Giustizia & Libertà con il patrocinio del Comune di Sarroch. Per tre giornate il Parco Pubblico Comunale sarà il punto di riferimento per giovani e famiglie, con un programma che spazia dalla musica dal vivo ai dj set, dal rap e trap al cabaret, senza dimenticare le iniziative dedicate alla comunità.

Si parte giovedì 4 settembre, con il dj set in programma dalle 18. A partire dalle 20 spazio alla musica punk e rock, con le esibizioni di La Sindrome di Peter Punk, Havana Syndrome, The Antigori’s Sons e The Blind Spot.

La seconda giornata, venerdì 5 settembre, sarà invece dedicata alle sonorità rap e trap. Anche in questo caso il dj set prenderà il via alle 18, mentre dalle 20 saliranno sul palco Melons, Zona Dancers + Venom, Mupdalsandalo, Nosy, Killaboski, Sandrino e Itskillacruzz.

Sempre venerdì, alle 20, è prevista anche la Caccia al Tesoro Sarrochese 2026, un appuntamento pensato per coinvolgere i partecipanti in una serata all’insegna del gioco e della socialità.

La Festa dei Giovani si concluderà sabato 6 settembre. Dopo il dj set delle 18, dalle 20 sarà protagonista il cabaret con Giuseppe Masia. La serata prevede inoltre la Sfilata a 4 zampe e le premiazioni CTS 2026, completando un programma pensato per coinvolgere un pubblico ampio.

La manifestazione si conferma così anche quest’anno come un appuntamento centrale dell’estate sarrochese, con tre serate dedicate alla musica, allo spettacolo e alla partecipazione.

Per informazioni e per le iscrizioni alla Sfilata a 4 zampe è possibile contattare via WhatsApp il numero 345 1673134.

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