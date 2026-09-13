Stasera a Monserrato la musica classica torna da protagonista. Un evento che si svolgerà nello spazio polivalente della Parrocchia del Santissimo Redentore, dove dalle 19.30 ospiterà il concerto vocale con il soprano Fabiana Serrelli e il tenore Mauro Secci, accompagnati al pianoforte da Alessandro Mezzorani.

L’appuntamento è organizzata dalla Scuola Civica di Musica di Monserrato, che da quest’anno partecipa attivamente alla rassegna dell’Estate Monserratina, insieme al Comune e alla Pro Loco, con il sostegno della Regione Sardegna. L’ingresso è gratuito e aperto a tutti.

L’appuntamento si inserisce nel percorso avviato negli anni scorsi dall’amministrazione comunale con la formula della “musica dai balconi”, nata a Monserrato già tra il 2017 e il 2018.

«Abbiamo scelto di inserire questo evento, all’interno della nostra programmazione, per la grande richiesta da parte dei nostri concittadini. Il concerto si svolgerà negli spazi di don Nicola, che abbiamo utilizzato diverse volte anche nel periodo Covid. Riteniamo che sia un ambiente raccolto e riservato, perfetto per il tipo di appuntamento. Naturalmente la scuola di musica continuerà anche in futuro a collaborare nell’ambito della vita culturale di Monserrato», sottolinea l’assessora alla Cultura Emanuela Stara.

Anche il sindaco Tomaso Locci ha voluto ribadire l’importanza dell’evento. «È un’iniziativa importante, che avevamo ideato come amministrazione quando ancora non veniva proposta altrove», spiega il sindaco. «Negli anni avevamo individuato diversi punti della città dai quali proporre i concerti, tra cui il balcone della Polizia locale e un altro immobile in piazza Maria Vergine. Era una manifestazione molto seguita, legata alla tradizione della musica classica che Monserrato vanta da tempo».

Quest’anno, però, per ragioni organizzative, non sarà possibile riproporre il concerto direttamente da un balcone. «Abbiamo quindi scelto lo spazio all’aperto dell’oratorio di don Nicola. Quest’anno ci concentreremo in particolare sulla musica lirica e classica. Stiamo ripristinando questa tradizione con l’obiettivo di tornare il prossimo anno alla formula della musica dai balconi, individuando gli spazi più adatti».

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