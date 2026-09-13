Due serate all’insegna del basket e dell’amicizia, che hanno trasformato piazza del Popolo in un campo da basket a cielo aperto per il Pula Streetball Fest, manifestazione giunta alla quarta edizione e dedicata allo sport, alla partecipazione e all'inclusione.

Tra i protagonisti della manifestazione che si è conclusa ieri sera, i ragazzi della Polisportiva Olimpia Onlus, ormai presenza abituale nelle iniziative sportive organizzate a Pula. Insieme al presidente Carlo Mascia, i giovani atleti hanno partecipato alle attività portando in piazza entusiasmo e spirito di squadra.

A condividere il momento anche la vicesindaca Elisabetta Loi, che non si è limitata a seguire l'iniziativa dagli spalti, ma è scesa direttamente in campo per giocare insieme ai ragazzi. Presente anche il consigliere comunale Nicolò Onidi, impegnato nell'organizzazione del torneo.

La manifestazione, promossa dall'assessorato allo Sport del Comune di Pula, è stata organizzata in collaborazione di FISB Sardegna e LAVS Pula.

Una due giorni nel segno dello sport, dunque, ma anche dell'inclusione. La presenza della Polisportiva Olimpia Onlus ha sottolineato ancora una volta il valore dello sport come strumento capace di abbattere barriere, favorire l'incontro e creare occasioni di socialità.

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