Per gli amanti della moda sostenibile, sarà sicuramente l'evento adatto. Ad Oristano torna il Baby swap party, un vero e proprio baratto, uno scambio tra qualcosa che non serve più e un oggetto di cui invece si ha bisogno. Questa pratica, nata negli Usa, è nata qualche tempo fa per scambiarsi abiti firmati e ancora utilizzabili.

Gli obiettivi dell'iniziativa, organizzata da anni da un gruppo di genitori, sono sempre gli stessi: non sprecare nulla, aiutarsi a vicenda, ridurre i rifiuti e fare nuove amicizie. Ogni partecipante potrà portare al massimo dieci oggetti: vestiti, libri, giochi, accessori e anche articoli premaman. A ogni oggetto accettato verrà attribuito un valore in gettoni. Lo scambio avverrà come sempre in via Diego Contini 87, angolo via Cagliari.

Gli articoli potranno essere consegnati venerdì 15 maggio dalle 15 alle 18 e sabato 16 maggio dalle 9:30 alle 11. Lo swap vero e proprio inizierà sabato 16 maggio alle 16:30. Tutte le scorse edizioni hanno riscosso un grande successo. Si tratta dell'edizione numero undici.

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