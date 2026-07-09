Si conclude oggi, giovedì 9 luglio, il ciclo di incontri “Genitori in Cerchio”, promosso dall’Amministrazione comunale di Marrubiu per accompagnare le famiglie del territorio in un percorso di riflessione condivisa sui temi dell’educazione. L’appuntamento conclusivo, in programma alle ore 18.30 presso la Sala Consiliare, affronterà una delle questioni più sentite dai genitori di oggi: come conciliare la presenza degli strumenti digitali nella vita quotidiana con la costruzione di relazioni familiari solide e autentiche. Il titolo scelto per l'incontro, “Wi-Family – Educare tra connessione digitale e connessione emotiva”, racchiude bene il senso di un dibattito che negli ultimi anni ha attraversato scuole, famiglie e istituzioni. Non si tratta di demonizzare smartphone, tablet e social network, quanto piuttosto di interrogarsi sul modo in cui questi strumenti si inseriscono nel tessuto delle relazioni tra genitori e figli.

«La tecnologia non è il problema», spiega il dottor Davide Curreli, fondatore della Scuola di Educazione Emotiva e uno dei due relatori della serata. «Il problema nasce quando sostituisce la presenza. Educare oggi significa riscoprire il valore del tempo condiviso e della connessione emotiva». Una prospettiva che sposta l’attenzione dal dispositivo in sé al modo in cui viene vissuto all’interno delle dinamiche familiari, invitando gli adulti a interrogarsi non tanto su “quanto” tempo i figli trascorrono online, ma su “come” viene coltivato il tempo insieme. Sulla stessa linea si muove la dottoressa Valentina Sollai, pedagogista e mediatrice familiare, che pone l’accento sull’importanza dell’ascolto: «Ogni relazione significativa nasce dall’ascolto e dalla presenza. Anche nell’era digitale, i bambini hanno bisogno di adulti capaci di esserci davvero». Un richiamo che, pur riconoscendo la pervasività delle tecnologie nella vita contemporanea, ribadisce quanto la qualità della relazione genitore-figlio resti un elemento insostituibile nella crescita dei più piccoli.

L’incontro di questa sera rappresenta dunque non solo la chiusura di un percorso formativo avviato dal Comune di Marrubiu, ma anche un’occasione di confronto aperto alla cittadinanza, pensata per offrire ai genitori strumenti concreti di riflessione su un tema che riguarda, ormai, la quotidianità di ogni famiglia.

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