A Solanas la natura oltre lo sguardo nelle fotografie di Giampaolo Sarti. L'assessorato alla Cultura e al Turismo, in collaborazione con l'Ufficio Turistico e la Biblioteca comunale, propongono da domani, venerdì 10 luglio, alle 19.30, al Centro Ambientale di Solanas, la mostra fotografica "Beyond the Eye – Percorsi nei luoghi inattesi della natura" di Giampaolo Sarti. La serata inaugurale sarà accompagnata da una presentazione dell'autore e da un aperitivo aperto al pubblico.

Le fotografie esposte raccontano la natura attraverso una prospettiva insolita, capace di rivelare dettagli, forme e colori che spesso sfuggono all'occhio. Anni di esplorazioni e osservazioni sul campo hanno permesso a Sarti di trasformare rocce, licheni, funghi, corsi d'acqua e riflessi in immagini che evocano dipinti astratti, mettendo in luce la straordinaria ricchezza e la sorprendente varietà del paesaggio naturale.

La mostra è un invito a rallentare e ad affinare lo sguardo. Dai disegni creati naturalmente dalle spore dei funghi ai giochi di luce sull'acqua, dalle texture della pietra alle forme della vegetazione, ogni fotografia rivela una bellezza nascosta e racconta come la natura possa trasformarsi in un'opera d'arte.

«Con questa mostra vogliamo offrire un'occasione per guardare il territorio da una prospettiva diversa, attraverso il linguaggio dell'arte e della fotografia», afferma l'assessore alla Cultura e al Turismo, Cristiano Spina. «Le immagini di Giampaolo Sarti ci invitano a soffermarci sui dettagli che spesso passano inosservati e a riscoprire il valore del nostro patrimonio naturale. È un appuntamento culturale che arricchisce il calendario estivo e conferma la volontà dell'Amministrazione di promuovere iniziative capaci di coniugare cultura, ambiente e valorizzazione del territorio».

L'esposizione sarà visitabile fino al 27 luglio, dal venerdì al lunedì, dalle 9.30 alle 12.30, e sabato e domenica anche dalle 18 alle 20.

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