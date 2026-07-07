Sarà un fine settimana ricco di iniziative a Mogorella, tra divertimento e sport. Venerdì 10 e sabato 11 doppio appuntamento all’insegna della socialità. Venerdì, a partire dalle 20.30, organizzata dalla Pro loco, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ci sarà la “Festa dei Giovani”. Nell'area attrezzata dove sorge il chiosco comunale, in via delle Aie, sarà il Karaoke con Sissy a dare il via alla serata, dalle 20.30, mentre alle 23 spazio a Dj Sandro Azzena. Sabato, invece, sarà lo sport grande protagonista. Al campo sportivo del paese, organizzata dalla locale società Mogorella Calcio, si terrà la quarta edizione del torneo di calcio a 5 “Tutto in una notte”. Il via è previsto per le 19.30.

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