La Biblioteca comunale di Curcuris, nel mese di luglio, propone un doppio appuntamento dedicato al periodo estivo. La struttura, infatti, presente l’iniziativa “Cartoline dall’Estate”, un viaggio tra letture, colori e fantasia.

Nello specifico, sono previsti due pomeriggi dedicati al racconto dell’estate attraverso la realizzazione cartoline. Tra le attività previste ci saranno le letture alta voce, laboratori creativi, disegni, colori e messaggi da scrivere e, infine, la mostra finale delle cartoline in biblioteca.

Gli appuntamenti, dedicati ai bambini dai 3 ai 12 anni, si terranno martedì 14 e martedì 21 luglio, dalle 16 alle 18, nei locali della biblioteca.

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