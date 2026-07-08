Un evento sportivo unico per la Sardegna. È la prima edizione della Sarda Sport Cup, in programma a Sassari, il 24 e 25 luglio sul campo del Latte Dolce. Un torneo di calcio a 7 che vedrà nel capoluogo turritano oltre 400 giocatori, 36 squadre e migliaia di appassionati. Una iniziativa che unisce competizione, intrattenimento e promozione del territorio ed è promossa da Sarda Sport, che vanta oltre 25.000 follower e più di 4 milioni di visualizzazioni mensili sui propri canali social.

L'innovativo format coinvolgerà atleti, tifosi, famiglie e creator digitali sul terreno di gioco di Latte Dolce, un quartiere che conta su una squadra che milita in serie D e ha una lunga storia a livello regionale e nazionale. Il torneo presenta un altro motivo di attrazione perché l'evento vedrà la presenza di un parterre di creator e influencer da oltre 14 milioni di follower. Si tratta dei 7Sins che, per la prima volta, sbarcheranno sull'isola, dando grande visibilità alla manifestazione, grazie a Simone Berlini, Andrea Fratino, Gabriel Lopes, Fene, Simone Crispo, Andrea Porrini Abe Nidhal Soltani, Ale Gelsi e Mose Sanchez. Il torneo ha l'obiettivo di promuovere i valori del rispetto, del fair play e dello spirito di squadra, trasformando il campo da gioco in un luogo di incontro tra sportivi e appassionati.

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