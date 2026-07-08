L’invito è rivolto a cantine, ristoratori, produttori agroalimentari e associazioni: il Comune cerca i protagonisti della prima edizione di “Le Notti del Vino – Calici, Vicoli e Sapori”, in programma il 31 luglio nel centro storico. È stato pubblicato l’avviso per raccogliere le manifestazioni di interesse e costruire un evento dedicato alle eccellenze enogastronomiche del territorio.

L’iniziativa, inserita nel programma nazionale dell’Associazione Città del Vino, prevede degustazioni, momenti di approfondimento sul vino e sull’enoturismo, iniziative culturali e una cena all’aperto tra le vie del centro, con il coinvolgimento dei ristoratori aderenti.

«Le Notti del Vino rappresentano un’importante occasione per valorizzare il nostro centro storico e mettere in rete le migliori espressioni del comparto vitivinicolo, agroalimentare e della ristorazione», afferma il sindaco Massimiliano Sanna. L’assessora alle Attività produttive Valentina de Seneen invita gli operatori ad aderire per «costruire un evento partecipato» e trasformarlo in un appuntamento stabile di promozione del territorio.

La partecipazione è gratuita. Le domande dovranno essere presentate entro le 13 del 15 luglio, tramite Pec o all’Ufficio Protocollo del Comune. Possono aderire pubblici esercizi, attività di ristorazione, aziende vitivinicole, produttori agroalimentari, consorzi di tutela e altri soggetti in linea con le finalità della manifestazione.

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