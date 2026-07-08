I nuovi modelli di governance delle destinazioni turistiche e le figure professionali chiamate a guidarne lo sviluppo saranno al centro del convegno “Governare le Destinazioni. Nuove figure per lo sviluppo”, in programma domani, giovedì 9 luglio, dalle 9.30, nell’Auditorium San Domenico di Oristano. Organizzato dal Consorzio Uno e dall’Università degli Studi di Cagliari, in collaborazione con DestinAction e Assidema, l’appuntamento sarà anche l’occasione per presentare il corso di laurea in Management delle Destinazioni e del Turismo Culturale, con il curriculum in Progettazione e Gestione delle Destinazioni Turistiche attivato nella sede universitaria di Oristano.

Ad aprire i lavori saranno il direttore generale del Consorzio Uno, Francesco Asquer, seguito dai saluti del sindaco Massimiliano Sanna e del presidente della Provincia Paolo Pireddu. Interverranno poi il rettore dell’Università di Cagliari Francesco Mola e Giuseppe Melis, che approfondirà competenze e riconoscimento professionale del destination manager.

La giornata sarà articolata in tre panel dedicati a mobilità e accessibilità, alle esperienze di costruzione delle destinazioni turistiche e al ruolo del destination manager, con la partecipazione di rappresentanti delle istituzioni, del mondo accademico e degli operatori del settore. Le conclusioni saranno affidate al presidente del Consorzio Uno, Gian Valerio Sanna.

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