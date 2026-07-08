Tra i luoghi scelti per i concerti itineranti di Time in Jazz quest’anno c’è anche Olbia. Il 13 agosto, a partire dalle 11, Alireza Mortazavi e Markus Stockhausen si esibiranno nella Basilica di San Simplicio in occasione della sesta giornata della 39ª edizione del festival ideato e diretto da Paolo Fresu.

Nelle note dei due musicisti, che si esibiscono insieme dal 2015, Oriente e Occidente si incontrano in un dialogo musicale intimo. Musicista, compositore e maestro di santur, Mortazavi è nato in Iran ma vive in Italia, mentre Stockhausen, trombettista e compositore tedesco, risiede a Colonia. Straordinari improvvisatori, Mortazavi e Stockhausen si sono incontrati durante un concerto per il festival primaverile iraniano di Nouruz a Erftstadt, in Germania. Al Mittelfest di Cividale del Friuli è stato registrato dal vivo il loro primo CD, “Hamdelaneh, intimate Dialogues”, un lavoro pubblicato da Dark Companion Records in Italia nel marzo 2019: il titolo “Hamdelaneh”, parola di origine persiana che significa “con lo stesso cuore”, è diventato il motto delle loro esibizioni in duo.

Nel 2018 Alireza ha partecipato al progetto di Markus “Eternal Yofahe Live”, e nel 2022 è uscito il CD “Free Spirits”, produzione in duo di Markus Stockhausen col percussionista Lino Capra Vaccina alla quale in alcuni brani Alireza contribuisce col suo stile ricco e colorato.

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