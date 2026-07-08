Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di Siurgus Donigala dopo gli interventi di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane. Sono stati completati i lavori nella sede di via Roma, che consentiranno ai cittadini di accedere, oltre ai tradizionali servizi postali, anche ai principali servizi della Pubblica amministrazione. Il progetto Polis punta infatti a promuovere la coesione economica, sociale e territoriale nei circa 7mila Comuni italiani con meno di 15mila abitanti, contribuendo al loro rilancio. L’ufficio è stato completamente rinnovato. Tra gli interventi effettuati figurano il rifacimento della sala clienti con nuovi arredi e colori, la realizzazione di un percorso orizzontale in rilievo per agevolare le persone ipovedenti e l’installazione di un nuovo impianto di illuminazione a led, soluzione che migliora il comfort visivo e garantisce un risparmio energetico.

Tra le principali novità c’è la possibilità di richiedere o rinnovare il passaporto direttamente allo sportello, grazie alla convenzione tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. I cittadini potranno così presentare la documentazione senza doversi recare in questura e scegliere di ricevere il documento direttamente a domicilio. Nell’ufficio sono inoltre disponibili i certificati anagrafici e alcuni servizi Inps, tra cui il cedolino della pensione, la Certificazione unica e il modello Obis M. L’ufficio postale di Siurgus Donigala osserva il consueto orario di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 e il sabato fino alle 12.45. Con il progetto Polis, Poste Italiane conferma il proprio impegno nel rafforzare la presenza nei piccoli centri, ampliando i servizi disponibili e valorizzando la rete degli uffici postali sul territorio.

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