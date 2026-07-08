Prosegue il Sa_Rock Festival con una delle serate più attese della rassegna. Venerdì 10 luglio, a partire dalle 19, gli spazi di Villa Siotto, a Sarroch, ospiteranno il secondo appuntamento del festival, che vedrà protagonista una delle band simbolo del rock alternativo italiano: i Marlene Kuntz.

Il gruppo sarà l'headliner di una serata che proporrà anche le esibizioni di Gaia Banfi e Camala, mentre sul Village Stage saliranno i Forms, completando un programma dedicato alla musica indipendente e alle nuove sonorità.

L'evento è a pagamento e i biglietti sono disponibili attraverso il circuito di prevendita online.

Il Sa_Rock Festival è organizzato dalla Diapason Music School, in collaborazione con MIS – Made Island Sound e CCN S'arrocca, con il patrocinio e il contributo del Comune di Sarroch, della Regione Sardegna e della Fondazione di Sardegna.

L'appuntamento conferma Villa Siotto come uno dei principali palcoscenici estivi del territorio, richiamando artisti di rilievo nazionale e offrendo spazio anche ai progetti emergenti.

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