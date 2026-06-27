Cambiano gli orari per le visite nel cimitero di Maracalagonis dal 1 luglio a 31 agosto prossimi.

con l’arrivo dell’estate modifichiamo gli orari di apertura del Cimitero Comunale per garantire sicurezza e comfort nelle ore meno calde. Il lunedì le visite sono possbili dalle 8 alle12 e dalle 15,30 alle17,30. Il martedì dalle 8 alle 12. I mercoledì dalle 8 alle 12 e dalle 15,30 ale 17,30. Il giovedì il cimitero resta chiuso come la domenica. Il venerdì apertura dalle 8 alle 12, il sabato ugualmente dalle 8 alle12.

All'intero del camposanto si stanno intanto completando gli ultimi lavori con fontanelle, scale e nuovi loculi e con i lavori di ristrutturazione della camera mortuaria.

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