Una caccia al tesoro tra enigmi, curiosità e racconti sul centro storico di Sassari. Buonissimo riscontro per "Si dizi...", l'iniziativa promossa da Tusitala Storytelling nell'ambito del progetto Racconti Erranti, realizzato in collaborazione con Il Colombre APS e il Centro Giovani di Sassari.

Oltre quaranta partecipanti, quattro squadre in gara e un pomeriggio all'insegna del gioco, della scoperta e della valorizzazione del patrimonio cittadino. Per un pomeriggio il cuore della città è diventato un grande gioco a cielo aperto, dove le quattro squadre si sono sfidate tra indizi, prove e colpi di scena, riscoprendo luoghi, storie e curiosità del centro storico attraverso un'attività capace di coniugare divertimento, collaborazione e conoscenza del territorio.

La competizione si è conclusa con un emozionante finale che ha visto due squadre classificarsi al primo posto a pari merito, premiate per aver affrontato il percorso con intelligenza, spirito di squadra e determinazione.

Determinante anche il coinvolgimento di alcune attività commerciali del centro storico, che hanno aderito con entusiasmo all'iniziativa. Bagella, Libreria Dessì e Birrajò hanno collaborato con grande disponibilità sia durante lo svolgimento della caccia al tesoro sia nella cerimonia conclusiva di premiazione, contribuendo attivamente all'organizzazione dell'evento e mettendo a disposizione i premi destinati alle squadre vincitrici.

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