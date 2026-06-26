Si preparano le manifestazioni dell'estate marese con appuntamenti in paese, Torre delle Stelle e a San Basilio, vicino alla ex Orienttae sarda. Il programma è in fase di allestimento con la musica, tradizioni, sapori, spettacoli, cultura e momenti di condivisione. In programma la festa di Santo Stefano, la Festa della Birra, le serate con Calici sotto le Stelle, la festa di San Basilio, la Sagra del pane e del pomodoro (Pani e tommata), la Festa di fine estate, gli appuntamenti con su Spassiu in Bixinau. Il Comune coinvolgere le associazioni, le associazioni di volontari, gli operatori cultural

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