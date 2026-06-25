Un capoluogo che, tra passati remoti e leggende urbane, ha ancora tante storie da riscoprire: due delle quali verranno riportate alla luce questo weekend nel capoluogo, con gli appuntamenti di Cagliari Ghost Tour. A cura dello storico dell'arte e guida regionale Claudio Portas, i visitatori verranno condotti sabato alle 18:30 sulle tracce di Tuvixeddu, con "Culti, Misteri e Storia della più grande necropoli del Mediterraneo", mentre domenica alle 19:30 si virerà sulle presenze occulte che infestano la zona orientale del centro storico, in "Spiritismo e Arcani Segreti a Stampace".

Con appuntamento un quarto d'ora prima all'ingresso del Parco della Necropoli di via Falzarego, la visita del 27 al complesso funerario andrà a toccare non solo la sua antichissima storia, illuminando tanti angoli bui dell'era fenicia e punica nella città, ma anche le pratiche religiose, le leggende e le curiosità che nei millenni hanno caratterizzato il sito.

Il tour del 28 avrà invece partenza dall'ospedale san Giovanni di Dio, anche qui un quarto d'ora prima, per terminare un'ora e mezza dopo in piazza del Carmine: e dopo i recenti approfondimenti dedicati ai fantasmi di Castello e Villanova, anche Stampace ora mette in mostra il suo repertorio di presenze soprannaturali. Dalle urla provenienti dal monastero di san Francesco, attribuite dal mito a Donna Violante Carròs, al palazzo di via Sassari misteriosamente abbandonato da un giorno all'altro, passando anche per il Caffè Svizzero, dove ancora apparirebbe lo spirito del vecchio proprietario. Una camminata completamente in esterno, dedicato a queste e tante altre storie da brivido del quartiere.

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