La comunità di Suelli si prepara a rinnovare l'appuntamento con i festeggiamenti in onore del patrono San Pietro Apostolo che offriranno quest'anno un ricco connubio tra momenti di fede e serate di puro intrattenimento in piazza. Le celebrazioni del programma civile prenderanno il via domani, sabato 27 giugno, a partire dalle 22, quando la centralissima Piazza di Chiesa si accenderà grazie alle selezioni musicali del dj set di Mattia Lucente, ospite speciale della serata d'apertura. Domenica 28 giugno, l'appuntamento con il divertimento anticiperà alle 20 con il "Disko-Karaoke" guidato da Gianni Goku e Aurora; una serata pensata per le famiglie, arricchita dalla presenza della mascotte di Goku per la gioia dei più piccoli e dalla disponibilità di punti di ristoro con cibo e bevande.

Il cuore pulsante della festa resta comunque la profonda devozione religiosa: sempre domenica, alle 18, verrà celebrata la Santa Messa a cui seguirà la solenne e tradizionale processione con il simulacro del Santo per le vie del paese. I riti liturgici si concluderanno infine lunedì 29 giugno, giorno della ricorrenza patronale, con la messa solenne delle 18 in onore di San Pietro Apostolo, un momento di raccoglimento che suggellerà tre giorni di forte unione comunitaria.

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