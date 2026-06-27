Altro appuntamento a Villanova Monteleone per la sesta edizione della Rassegna “Libriamoci, Incontriamoci: Libri per uscire” inserita nel Festival “La cultura oltre i confini”. A questo terzo incontro parteciperanno lo scrittore Giampaolo Cassitta e il giornalista Pier Luigi Piredda che presenteranno il loro libro “Aria mossa. Storia di una protesta e delle sue ombre nel carcere di Sassari”. L'incontro, organizzato dall’Associazione Culturale Interrios e dalla Parrocchia San Leonardo con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e dell’Unione dei Comuni del Villanova con la collaborazione della libreria Il Labirinto di Alghero e dell’Associazione Misericordia, si terrà venerdì 3 luglio a Villanova Monteleone alle 19.30 nella piazza Raimondo Piras adiacente Su Palatu. Il libro racconta le vicende accadute dentro il carcere di San Sebastiano a Sassari il 3 aprile del 2000. Tutto parte da una lettera che arriva nelle mani di un penalista, di un giornalista e di una magistratura che decide di varcare quelle mura. E lì dentro si scopre un’atroce verità: una storia sbagliata, difficile da raccontare. Venticinque anni dopo, le voci di questa storia tornano a farsi sentire. C’è il giornalista, Pier Luigi Piredda, che per primo ascoltò madri e mogli che urlavano domande e pretendevano risposte sui loro figli e mariti. C’è l’educatore, Giampaolo Cassittadel carcere di Alghero, che si trovò davanti, tra i carcerati, il Provveditore dell’amministrazione penitenziaria e diversi poliziotti. Ci sono le testimonianze delle donne, dei detenuti, degli avvocati, tutti uniti dalla volontà di spezzare il silenzio. Di voce in voce, come in un romanzo, la verità riemerge. Saranno presenti gli autori del libro. Giampaolo Cassitta dirigente del Ministero della Giustizia. Ha iniziato come educatore nello storico carcere dell'Asinara, esperienza che ha ispirato gran parte della sua produzione letteraria, tra cui i romanzi Asinara, il rumore del silenzio e Supercarcere Asinara. È noto per essere un "custode di storie" carcerarie, raccontate con un approccio che mira a restituire umanità a luoghi spesso dimenticati.

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