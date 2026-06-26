Settimo San Pietro in festa per San Giovanni BattistaIniziano oggi le celebrazioni, che proseguiranno fino a domenica
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Iniziano stasera a Settimo San Pietro i festeggiamenti in onore di San Giovanni Battista, una delle sagre più importanti dell'hinterland cagliaritano. Alle 19,30 verrà celebrata una messa nella chiesa parrocchiale. Seguirà la processione sino alla chiesetta campestre del Santo. Alle 22, spettacolo musicale in capagna con i "Dress in black. Tributo agli AC-DC". Per Le festa, prseguirà domani, sabato, con una messa in campagna alle 19,30, cui seguirà la processione di rientro del simulacro del Santo, dalla sua chiesetta, alla parrocchia. Alle 22, nel parco del piccolo tempio, lungo la strada che porta a “Su Pardu”, è previsto lo spettacolo musicale degli “Zeros”, Tributo a Eros Ramazzotti e Renato Zero.
Domenica, la giornata conclusiva della sagra Alle 10, la massa nella chiesetta campestre. Alle 19,30 la messa in parrocchia cui seguirà la processione col simulacro di San Giovanni Battista fra le vie Moro, Garibaldi, Stazione. Gramsci, Della Libertà, Vivaldi, Verdi, Bruno, Capitani, Pacinotti, Copernico, Einstein, Democrito, Roma, Rossini, Mara. E, di nuovo, nelle vie Gramsci, Roma, Moro con arrivo alla Piazza Chiesa. Seguirà uno spettacolo di fuochi artificiali. Alle 22, nel parco della chiesetta di San Giovanni Battista si terrà lo spettacolo musicale conclusivo con “Dj Diva”.