Due settimane di spettacoli, pratiche olistiche, laboratori per grandi e bambini, e visite guidate per riscoprire il valore dell’empatia nei rapporti tra gli esseri umani e con l’ambiente in cui si vive, dal 26 giugno all’8 luglio, organizzate a La Maddalena da Genti Arrubia Teatro in collaborazione con CIE Mangano Massip.

«Quest’anno abbiamo scelto il titolo “Empatia: siamo un unico respiro” per sottolineare l’importanza di una ecologia a 360 gradi, che abbracci tutti gli esseri viventi e l’ambiente. È un invito a prestare attenzione all’altro, alle sue emozioni, che si tratti di un altro essere umano, di un animale, di una pianta o della Natura in generale» dicono le direttrici artistiche Barbara e Sara Mangano.

Partito ieri, venerdì, con una performance intitolata “Emphatia” e con una visita al Museo delle Cave, la manifestazione prosegue oggi, 27 giugno, alle 21:30, al Mercato Civico con la conferenza-spettacolo “Viaggio nell’empatia: quando arte e scienza si incontrano”; uno spettacolo che metterà in dialogo attorno al tema conduttore di quest’anno gli artisti delle compagnie organizzatrici, gli artisti ospiti e gli operatori scientifici partner del progetto, mentre per il domani, 28 giugno, sono in programma una escursione in kayak con pratica di yoga e meditazione. Eventi poi fino all’8 luglio prossimo. Stone’s Life, scrivono gli organizzatori dell’evento, giunto alla terza edizione, «non è un semplice festival ma un modo unico e originale per vivere l’estate all’insegna della natura e dell’arte e per sviluppare una più profonda coscienza ecologica».

© Riproduzione riservata