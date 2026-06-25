Dal 26 al 28 giugno Stintino diventa la capitale della tradizione marinaresca con la prima edizione di Tonnara Fest. La manifestazione si propone come un viaggio tra memoria del mare, cultura, tradizioni e sviluppo del territorio. La conferenza di presentazione è in programma al Museo della Tonnara, venerdì 26 giugno dalle 18.30, dal titolo “Tonnara Fest-La Tonnara di Stintino”, in occasione della quale interverranno i principali attori istituzionali e organizzativi coinvolti nel progetto. Franco Dettori, presidente del Centro commerciale naturale di Stintino, illustrerà il progetto, gli obiettivi strategici e le prospettive di sviluppo della manifestazione. La sindaca di Stintino, Rita Vallebella, interverrà sul tema “La Tonnara, la memoria e identità della comunità”. L’assessora al Turismo, Marta Diana, approfondirà il legame tra “Cultura, turismo e valorizzazione del territorio”, mentre Andrea Diana, presidente della Pro Loco locale, presenterà i dettagli del “Villaggio del Gusto della Tonnara”, realizzato in sinergia con l’associazione Go Stintino. Infine Paolo Ajello dell’associazione di Vela Latina, relazionerà sulla storica regata “Le radici del vento” e sul valore del patrimonio della vela latina. Il programma del weekend prevede nelle giornate di sabato 27 e domenica 28 giugno, il cuore pulsante dell’evento si trasferirà in Piazza dei 45, che ospiterà il villaggio gastronomico, un’esperienza culinaria incentrata sulle eccellenze ittiche locali e sulle ricette della tradizione stintinese. Inoltre dal 26 al 28 giugno sono previste visite guidate serali nel territorio di Stintino. La manifestazione conta sul patrocinio e il supporto dei numerosi partner regionali, tra cui la Regione, la Fondazione Sardegna, Comes – Cooperative mediatiche sarde, Mut- Museo della Tonnara, Visit Stintino e il network Ricette di Sardegna.

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