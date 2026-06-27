Cambio di location per la rassegna "I Mercoledì del Conservatorio" che dal "Canepa" si trasferisce nel cortile di Palazzo Ducale, la sede del municipio di Sassari. Prossimo appuntamento, il 1° luglio alle 20 con la Brass Band del Conservatorio diretta dal docente Gavino Mele. L'ingresso resta libero e gratuito.

Il concerto Afro-American Connection propone un viaggio nella musica afroamericana dal soul al rhythm and blues fino al pop contemporaneo, passando per gospel, groove e danza con tutta l’energia degli ottoni, grazie agli arrangiamenti di Michele Corcella per questa particolare formazione.

Il programma prevede, tra gli altri brani, capolavori come Soul Man di David Porter e Isaac Hayes, Tainted Love di Ed Cobb, A Natural Woman di Gerry Goffin, Carole King e Jerry Wexler, Respect di Otis Redding, fino alle riletture contemporanee del soul di Amy Winehouse con Back to Black.

La Brass band del Conservatorio di Sassari nasce nel 2007 da un progetto didattico dei docenti Gavino Mele e Antonello Mura. Formata da studenti e docenti, nel corso degli anni ha partecipato a numerosi appuntamenti di rilievo, tra cui la Festa europea della Musica a Sassari, iniziative al Ministero dell’Istruzione a Roma e progetti comuni con altre istituzioni, come il Conservatorio di Trieste.

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