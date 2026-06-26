Appuntamento dedicato alla lettura, sabato 27 giugno, a Gonnostramatza. Il Comune, in collaborazione con l’associazione di promozione sociale “Su Cuccaioi”, ha organizzato la presentazione del libro “Serra Serra Palas a Terra”, di Giuseppe Diana.

Il libro affronta temi attuali come la fragilità della terra, la trasformazione dei luoghi e il confronto tra tradizione e modernità. Un’iniziativa dedicata agli amanti della lettura, ma anche aperta al dialogo e alla riflessione. Diana, autore, è un operatore teatrale sardo attivo nella regia, nella recitazione e nella progettazione di laboratori creativi. “Serra Serras Palas a Terra” è la sua prima pubblicazione. Dialogherà con l’autore Federico Sebis.

L’appuntamento è sabato 27 giugno, alle 18.30, nel teatro di piazza San Michele. La partecipazione è libera e al termine dell’incontro è previsto un rinfresco.

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