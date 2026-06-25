Sabato 27 giugno dalle 9 alle 12.30 appuntamento alla spiaggia dello Scogliolungo, sul litorale di Porto Torres, per la terza tappa di un percorso dedicato ai bambini, pensato per valorizzare il benessere, la crescita personale e la scoperta del territorio attraverso il contatto diretto con la natura.

Il progetto a contatto con la natura sperimenta l'acquaticità come strumento per accompagnare i bambini nel percorso emotivo di riabilitazione. Guidato da tre professioniste, nasce con l'obiettivo di potenziare le competenze comunicative; rafforzare l'autostima e l'espressione emotiva; integrare terapia e gioco in un contesto naturale; promuovere il benessere globale del bambino.

Dopo gli appuntamenti di Renaredda e del Sentiero Natura del Parco Urbano, il percorso prosegue con un'esperienza dedicata all'acquaticità in mare, nella splendida cornice della spiaggia dello Scogliolungo.

L'iniziativa sarà documentata da Luca e Alex di "Vado a Vivere in Sardegna", che racconteranno le attività e le esperienze vissute dai partecipanti. Un percorso che unisce natura, inclusione e crescita, valorizzando il territorio come luogo di benessere, scoperta e condivisione.

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