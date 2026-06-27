Sinnai, lunedì il consiglio comunale sulla rottamazione quinquiesSi parlerà anche della gestione della Polisolidale
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Il Consiglio Comunale di Sinnai è convocato in seduta straordinaria per il 29 giugno alle ore 16.45. Tanti gli argomenti in discussione. Fra questi l'adesione alla Rottamazione quinquies e la gestione della Polisoldale
All'ordine del giorno, le Interrogazioni, variazione al Bilancio di previsione finanziario 2026/2028, la concessione in diritto di superficie trentennale a E-distribuzione di un’area per la realizzazione di una cabina di trasformazione MT/BT, a Serralonga, l'approvazione regolamento della consulta delle frazioni. Si parlerà anche dell'adesione alla definizione agevolata delle entrate tributarie e patrimoniali comunali non riscosse ( "Rottamazione quinquies"), con l'approvazione del relativo regolamento attuativo comunale. Attesa anche per le comunicazioni della Sindaca Barbara Pusceddu in merito allo stato della Governance e alla gestione della Fondazione “Polisolidale”.
Raffaele Serreli