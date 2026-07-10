Avanti tutta per costruire insieme un percorso condiviso, quindi progettare e programmare i vari eventi, possibilmente mettendo in comune le risorse, per creare cartelloni unici, tendenti a valorizzare sia le tradizioni locali, in particolare quelle enogastronomiche e quelle storiche, religiose e culturali, oltre agli eventi legati al patrimonio agro pastorale, come la mostra regionale degli ovini, ma anche la mostra regionale del libro. E' quanto scaturito dall'incontro di presentazione del nuovo direttivo della Pro Loco, presieduto da Tinuccio Sannittu, col direttivo al completo (la vice presidente Roberta Cugusi, la segretaria Rita Farina, il tesoriere Fabio Porru e i consiglieri Sara Virdis, Christian Coghe e Gian Marco Oggiano), che si è svolto ieri sera nella grande sala del centro Servizi Culturali e dove, oltre ai soci, vi hanno partecipato i rappresentanti di varie associazioni culturali, a cui vi aderiscono centinaia di persone e dove è stata confermata la necessità di un maggiore coordinamento istituzionale nella gestione del calendario degli eventi cittadini. Tutte le associazioni hanno esposto a grandi linee i loro programmi e hanno manifestato la volontà di collaborare e procedere sotto la guida della Pro Loco, che rappresenta il collante tra il Comune e le stesse associazioni. "La Pro Loco è il braccio destro del Comune- ha voluto sottolineare il presidente- ci proponiamo ai soci e alle associazioni quale punto di riferimento per il coordinamento dei vari eventi. Lavoriamo per unire le associazioni, ma non sostituirci a loro". Oltre ai rappresentanti della Pro Loco, sono intervenuti i vri rappresentanti delle associazioni, quali Gianfranco Uda del coro Città di Macomer, Alessandro Vaccarella di Vivi in Sardegna, Loredana Sitzia di Rikinik, Antonello Mele di Donna Zenobia, Carlotta Muroni di Macomer a Cavallo, Fabiana Mulas di Tradizioni Popolari, Alberto Betterelli di Binzatteris, Giangiacomo Oggianu, di Sant'Antonio di Padova, Marina Scarpa, del coro Alma Canta, Lia Nieddu del coro Harmonia Mundi, Francesca Bua di Auser, Milena Spanu e Roberto Putzulu, Sas Coas, Marco Fadda di ProPositivo, Roberto Putzulu, Gianni Ninu di Solene, Salvatore Contini, Associazione Mariano Falchi e Coro Melchiorre Murenu, Gianfranca Mingioni di Unitre, Sebastiana Gallistu di Ricamo, Salvatore Martorana di Macomer a Cavallo, poi ancora esponenti della banda musicale Città di Macomer, quindi Fabiana Cugusi, consigliera comunale. Per la Pro Loco sono intervenute Rita Farina, Roberta Cugusi, Christian Coghe, Fabio Porru, Sara Virdis e Gian Marco Oggiano.

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