Ritorna a Banari la Sagra della Cipolla DorataMusica, mostre e degustazioni nella due giorni che assegna il Premio alla violinista Anna Tifu
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“La cipolla nutre il corpo, la musica nutre l'anima” ha sintetizzato l'artista Giuseppe Carta, nella presentazione della Sagra della Cipolla Dorata e nell'annunciare che l'ambito premio verrà assegnato alla violinista Anna Tifu. La due giorni che si svolgerà a Banari il 18 e 19 luglio celebrerà il celebre bulbo giallo-dorato all’esterno e avorio all’interno, dal gusto dolce e delicato.
Stand gastronomici, premi e mostre d’arte, concerti dal vivo, escursioni, laboratori e show cooking con straordinari professionisti animeranno la Sagra coordinata dalla Proloco con il sostegno del Comune di Banari e il patrocinio della Regione Sardegna, ed è inserita nel network Salude&Trigu della Camera di Commercio di Sassari.
Alla presentazione di questa mattina nella sede della Camera di Commercio, sono intervenuti anche la presidente della Proloco di Banari, Sabrina Fiori e il vicesindaco Francesco Di Stefano
La due giorni prenderà il via sabato, alle 18.30 in via Piazza Umberto I con l'esibizione polifonica de "Su Cuncordu Banaresu" guidato da Silvio Nappi, che farà da sigla d’apertura alla consegna del Premio Cipolla Dorata. La rinomata “scultura in movimento” ideata e donata da Giuseppe Carta, sarà consegnata ad Anna Tifu.. Subito dopo saranno assegnati i riconoscimenti a chi abbia contribuito e saputo valorizzare la cipolla banarese e al produttore che abbia coltivato il bulbo più grande. Seguirà l’inaugurazione ufficiale degli stand enogastronomici, che quest’anno coinvolgono le proloco di Banari, Uri, Usini e Porto Torres.
Domenica escursioni nel territorio a piedi e in MTB, il laboratorio di Torrone sardo artigianale con Antonello Monte, i grandi giochi in legno di Sanna&Mele, l'incontro con Gianpaolo Demartis su "Erbe e magia nella tradizione popolare sarda", quindi le performance culinarie di Pinuccio Mangatia, Francesco Cuccuru e dello chef Pier Paolo Argiolu Cozzina.
Nei giardini dello storico Palazzo Tonca sarà visitabile lo spazio d’arte e cultura “Carta Creations & Design”, la casa d’arte-atelier-museo di Giuseppe Carta, un’oasi di pace e creatività che accoglie le “iconiche Germinazioni scultoree” dell’artista, celebrando la meraviglia della Natura e la fecondità della Terra e dei suoi frutti.