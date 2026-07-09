Domani sera il centro cittadino si accende con la "Notte Gialla", uno degli eventi di punta del cartellone estivo. La piazza Caduti sul Lavoro, con inizio alle 20, si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto con un ricco programma che unisce l'enogastronomia, la proposta dei prodotti locali a chilometri zero, il commercio, la cultura e l'intrattenimento musicale. Tutto pensato per coinvolgere residenti, turisti e famiglie. Notte Gialla è una manifestazione ideata dal Centro Commerciale Naturale Macomer, realizzato con la collaborazione della Coldiretti Nuoro Ogliastra e Campagna Amica Nuoro/Ogliastra, con la collaborazione dell'amministrazione comunale. La manifestazione si propone di valorizzare la cittadina anche sul piano turistico. Una serata all’insegna del buon gusto e della buona musica, con la partecipazione della Poker Band & Dj Sandro Puddu, che da Miami torna a Macomer dopo tanti anni. In piazza tanti stand, con un birrificio agricolo, , caseifici artigianali, esposizione enologica, dei tartufi di Sardegna, miele, panifici artigianali, la degustazione delle Seade, pizze, arrosticini, patatine, frittura di pesce, dolci tipici sardi, panini con stracceti di maiale e di pecore e poi Cocktail & Drink. Daniele Pisanu, presidente Centro Commerciale Naturale di Macomer: "Puntiamo alla rinascita del commercio, coinvolgendo tutti. Puntiamo, assieme al Condiretti a valorizzare i prodotti agroalimentari ed enogastronomici del territorio, con tanta musica. L'obiettivo è creare movimento, anche se in una notte non si può fare tanto". Rita Atzori, assessore alla cultura: "L'iniziativa si colloca all'interno di un percorso per valorizzare prima di tutto le eccellenze del territorio, quelle enogastronomiche, quelle alimentari e anche le attività commerciali, facendo coincidere la manifestazione con l'inizio dei saldi. Si promuove il commercio e si promuove la cittadina"





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