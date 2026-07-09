Santa Giusta: un bollo speciale per San Giovanni GualbertoIniziativa in occasione delle celebrazioni del patrono dei Forestali
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In occasione della celebrazione di San Giovanni Gualberto, patrono dei Forestali, in programma a Santa Giusta domenica 12 luglio, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Celebrazione San Giovanni Gualberto Patrono dei Forestali – 40 anni associazione nazionale forestali - 1986 – 2026 – 12.07.2026”,
richiesto dall’associazione Nazionale Forestali Sezione Sardegna.
Nello stesso giorno, dalle 9 alle 13 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate presso lo spazio allestito nel sagrato della Basilica. Come fanno sapere da Poste, per qualsiasi informazione o curiosità sugli annulli e su tutto il mondo della filatelia è disponibile il sito.