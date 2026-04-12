E' stata una serata di musica, dedicata a Keith Emerson, ma anche del gusto, quella dello scorso fine settimana al Maart Intermodale, che ha richiamato decine di appassionati da tutto il territorio. Ora ci si prepara al gran finale del festival "Acustica Visionary People", promosso dall'associazione Maart, in collaborazione con Esedra Escursioni e la Casa del Popolo di Bosa, col patrocinio del Comune di Macomer. Dopo tre manifestazioni di grande spessore, tra jazz, fusion, pop raffinato, classica e rock, che hanno dato vita a un percorso musicale intenso e coinvolgente, il festival Acustica si concluderà con un evento speciale, quindi con un concerto sul Trenino Verde della Sardegna, lungo la tratta Macomer, Tresnuraghes e Bosa.

I tre appuntamenti di Macomer sono stati seguiti con un appassionato pubblico delle grandi occasioni, che ha seguito le performance dei musicisti di grande spessore, quali Salvatore Maltana, Marcello Zappareddu, Luna Stephens, Giuseppe Usai Carboni e per ultimo Salvatore Spano. Non solo musica ma anche fashion stylist, con Antonio Raimondi, le ceramiche di Valeria Tola, Sa Butega con Tiziana Bacci e Nadia Cadeddu e alla Cantina S’Isula ‘e Campeda di Bosa, ma in particolare la sagra del gusto, curata dallo storico Gianluca Taccori. Marco Benevole, direttore artistico e ideatore dell'originale festival, appare soddisfatto per questa interessante iniziativa, che ha portato una ventata di novità a Macomer e nel territorio. Una manifestazione curata in tutti i suoi aspetti anche grazie all'allestimento di Rosa Anna Serra, che ha dato un tocco artistico all'intero sistema del Maart Intermodale. Il festival si concluderà con un evento speciale in programma i prossimi giorni, con il concerto sul Trenino Verde.

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