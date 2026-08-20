L’appuntamento è di quelli che riempiono il cuore di bontà e lo spirito di magnanimità. È Laudato sì, che ispirandosi liberamente a San Francesco d’Assisi con letture, brani e musicali inerenti alla cura del creato, fa riecheggiare i valori della pace, della fratellanza e della responsabilità verso i più fragili.

L’evento culturale e spirituale, dedicato a Gianni Antonio Casule, è promosso e organizzato dal Caffè Letterario “Angioletta Muretti Ortu-Flores” venerdì 21 agosto alle19:30, presso l’agriturismo S’Ispiga lungo la statale 292.

L’appuntamento è aperto a tutti coloro che vogliono condividere il messaggio di solidarietà, di pace e di contemplazione della natura, valori cari al santo patrono d’Italia. L’incontro organizzato dal Caffè Letterario, dall’associazione Gurulis Nova e da Su Sotziu de Santu Franziscu in Cuglieri, è uno degli appuntamenti propedeutici all’arrivo delle reliquie di San Francesco il prossimo ottobre a Cuglieri.

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