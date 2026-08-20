Siamanna in festa, dal 21 al 23 agosto, per le celebrazioni in onore di Santa Lucia. Gli appuntamenti sono organizzati dal Comitato di Santa Lucia, classi 1976/1996, in collaborazione con il Comune. Il via venerdì 21 agosto, alle 19, con il canto dei primi vespri. Alle 22, la Rassegna Folk, presentata da Roberto Tangianu, con la partecipazione del gruppo etnico “Poesias” e del gruppo folk “Tiscali” di Dorgali, del gruppo folk “Ittiri Cannedu” di Ittiri, e del gruppo folk della Pro loco di Meana Sardo. Alle 24, il Dj Set con AleZeta. Sabato 22, alle 10, la processione solenne con il simulacro della Santa, accompagnata dalla Confraternita di Siamanna, dagli abiti tradizionali, dai cavalieri, dai fisarmonicisti Matteo Diana, Elia e Geremia Zucca, dai cantori di Siamanna (Antonello Mura e Maurizio Cominu) e da “Is Cantadoris de Sa Processioi”. A seguire la messa. Per i festeggiamenti civili, alle 17, animazione con giochi senza frontiere e truccabimbi. Alle 22, esibizione del format “Pop Generation” e, a seguire, concerto de “Il Pagante”. Alle 23.40, lo spettacolo pirotecnico e chiusura con la musica. Domenica 23, alle 18.30, la processione solenne con il simulacro e la Santa Messa. Chiudono, alle 21, i balli in piazza con Matteo Diana all’organetto, e alle 22, la gara poetica con Bruno Agus e Giuseppe Porcu, accompagnati dal Tenore di Orgosolo.

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