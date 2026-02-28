Sarà recuperato domani 1 marzo a Ghilarza l’appuntamento con Su Carruzu a s’antiga, l’evento che avrebbe dovuto aprire nelle scorse settimane il carnevale ghilarzese però saltato a causa del maltempo. In prima linea nell’organizzazione della kermesse, in occasione del cinquantesimo anniversario di attività il gruppo folk Su carruzu. Accompagneranno la festa alcuni dei suonatori che hanno affiancato il gruppo in tutti questi anni, diventando parte della sua storia musicale. Tra loro anche Matteo Scano, nipote di Tonino Putzolu, figura amatissima della tradizione musicale locale. Ecco i punti musicali della manifestazione: Carlo Boeddu – Piazza della Società Operaia (Corso Umberto), Paolo Virdis in Via Padre Sotgiu, Giuseppe Cubeddu a Carrela Su Carruzu (Via Lamarmora), Luca Oppo in Via Dante, Davide Caddeo in Via Trieste, Gianni Ore a Ponte Chinisu (Via Cavalier Agus) , Totore Chessa a Putzu Carrazu (Via Gorizia), Giacomo Crobu in Via Cavalier Agus, Matteo Scano in Via Sebastiano Satta e Mattia Marras in Piazza Parrocchia.

Alessia Orbana

