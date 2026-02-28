Enogastronomia, maschere tradizionali e musica in piazza. Dopo il successo dello scorso anno, riparte la manifestazione dedicata ai saperi e ai sapori della tradizione organizzata da Sardegna Eventi con il patrocinio del Comune di Dolianova. Tre i giorni di festa in programma dal 6 all'8 marzo. Si parte venerdì prossimo alle 18 in Piazza Brigata Sassari con l'apertura degli stand gastronomici e le esposizioni di artigiani e hobbisti. Alle 19, il brindisi di benvenuto precederà l'esibizione del Gruppo Folk di Dolianova. A seguire l'intrattenimento musicale con il Dj Angelo Fraternali.

Sabato 7 marzo il clou della manifestazione. Alle 10 l'apertura degli stand con laboratori per adulti e bambini.

Alle 19, l'esibizione delle maschere di Sestu Is Mustaionis e S’Orcu Foresu. A seguire disco dance in piazza con i successi degli anni '90/2000 con il Dj. Domenica 9 marzo, dopo la mattinata dedicata alle visite degli stand dei prodotti artigianali e dell'enogastronomia, la festa entrerà nel vivo nel pomeriggio alle 16:30 con l'esibizione del Gruppo Folk e delle maschere "Su Maimoni" e "Is Ingestus" di Tertenia. Gran finale con i balli sardi in piazza.

