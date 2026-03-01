Relax, meditazione e fotografia: 4 giornate di benessere nei boschi di IglesiasAperte le iscrizioni per partecipare al progetto sostenuto dall’assessorato alle Politiche sociali
Sono aperte le iscrizioni per partecipare al progetto “Scopri i tuoi spazi di benessere”. Il progetto, gratuito e patrocinato dall’amministrazione comunale, con il sostegno dall’assessora alle Politiche sociali Angela Scarpa, è aperto a tutti e propone un percorso innovativo dedicato al benessere psicologico attraverso la fotografia e il contatto con la natura.
Il percorso, in programma per quattro giornate — 14, 21, 28 marzo e 11 aprile — si svolgerà nei boschi del Marganai e offrirà ai partecipanti un’esperienza multisensoriale volta alla rigenerazione mentale, nota come restorativeness. Questo concetto indica la capacità degli ambienti naturali di ricaricare le risorse cognitive ed emotive, favorendo un vero e proprio recupero del benessere psicologico.
Attraverso la Mindful Photography, i partecipanti utilizzeranno la macchina fotografica non per fini estetici, ma come strumento di meditazione visiva. L’osservazione attenta di luci, ombre e prospettive diverse diventa un esercizio di presenza mentale, accompagnato da camminate sensoriali e bagni di natura, pratiche di immersione profonda che stimolano i sensi e favoriscono il silenzio interiore.
«L’iniziativa non punta solo al relax — spiega Claudia Corrias, fotografa e dottoressa in Psicologia Clinica e di Comunità che guiderà gli incontri — ma mira a creare un rapporto autentico con il territorio. Lavorare in un ambiente boschivo come quello del Marganai ci permette di valorizzare le risorse naturali locali e di offrire strumenti concreti per il benessere psicologico. Il modo in cui ci relazioniamo con lo spazio può diventare una vera risorsa». L’assessora Angela Scarpa sottolinea l’importanza del progetto: «È un’iniziativa che valorizza uno spazio straordinario come il Marganai, promuovendo benessere e qualità della vita. In un’epoca in cui la tecnologia domina le nostre giornate, offrire cornici verdi dove ritrovare equilibrio è una scelta culturale e sociale significativa. Questo percorso si inserisce in continuità con l’outdoor education già promossa nel Coordinamento Pedagogico Territoriale e rafforza la nostra visione del benessere».
L’evento è gratuito e aperto a tutti. Per partecipare al progetto è possibile iscriversi entro il 14 marzo scrivendo all’indirizzo email corriasclaudia@gmail.com.