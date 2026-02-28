Per il sesto anno consecutivo torna a Sennori la rassegna “Le Domeniche alle 5: musica, parole ed enogastronomia” : quattro date nei locali della Biblioteca Comunale e del Centro culturale Antonio Pazzola. Ad esibirsi artisti, scrittori, musicisti, orchestre e cori, sempre accompagnati da degustazioni di prodotti del territorio, dai vini, ai pani, agli oli, ai dolci.

Si inizia domenica 8 marzo, alle ore 17, presso l’Auditorium del Centro Culturale con Acoustic blues summit composto da Francesco Più, Veronica Sbergi e Max De Bernardi. Il 15 marzo alla stessa ora in scena Dixie! Un racconto jazz, quartetto con voce narrante; il 29 marzo il Musical del coro delle voci bianche di Sennori e il 19 aprile sarà la volta della esibizione del corso ad indirizzo musicale dell'Istituto comprensivo di Sennori.

La manifestazione è organizzata da Comune di Sennori, Coro delle voci bianche, CopCulture, con il supporto dell’Associazione nazionale Citta del Vino e Associazione Nazionale Città dell’Olio.

