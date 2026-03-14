Terzo incontro di “Impronte, piccolo festival di cinema breve” mercoledì prossimo alle 19 nello Spazio Bunker di Sassari. L'appuntamento, gratuito, avrà come protagonista il regista cagliaritano Daniele De Muro con “Horizon”.

Girato tra le campagne di Villaspeciosa e di Decimoputzu, il corto ha vinto per la Miglior Regia al Cittadella Geo Film Festival, ha ricevuto la Menzione d'onore alla Bordeaux Shorts Biennale e ha avuto anche il riconoscimento per la Miglior Fotografia all’Uluslararasi Afet Festival di Ankara.

L'opera si svolge in un futuro distopico dove la società civile, piegata dalla crisi climatica, giunge al collasso definitivo. Nelle terre di confine, percorse da sopravvissuti in cerca di salvezza, l’essere umano è costretto a confrontarsi con la propria natura primordiale, in una realtà desolata dove a governare è solo la legge del più forte.

“Abbiamo selezionato Horizon perchè è un lavoro che ci spinge a riflettere sulle conseguenze delle nostre scelte come umanità”, dice Francesca Murtula, ideatrice della manifestazione. Il format è creato da Mamù Storytelling, in collaborazione con Monkey Run e Meridiano Zero.

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