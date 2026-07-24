

Le musiche che hanno segnato la storia del cinema internazionale tornano a risuonare a Tharros. Sabato 25 luglio, alle 22, il teatro del sito archeologico ospiterà "Morricone dirige Morricone. La grande musica per il cinema in versione originale", uno degli appuntamenti più attesi del festival "I Giganti dell'Arte 2026". Sul podio salirà il maestro Andrea Morricone, che dirigerà l'Orchestra Roma Sinfonietta in un percorso attraverso alcune delle composizioni più celebri del padre Ennio. Le partiture saranno proposte nelle loro versioni orchestrali originali, restituendo tutta la ricchezza espressiva di una produzione musicale capace di attraversare generazioni, linguaggi e culture. Ad arricchire il concerto sarà la partecipazione del Coro Giovanni Pierluigi da Palestrina di Cabras, protagonista delle sequenze corali del programma. L'incontro tra orchestra e coro darà vita a una grande narrazione musicale, nella quale le melodie composte per il cinema torneranno a evocare immagini, personaggi e storie entrati nella memoria collettiva. L'appuntamento segna il ritorno a Tharros di uno spettacolo che, nel giugno dello scorso anno, aveva conquistato il pubblico in due serate entrambe sold out. I concerti si erano conclusi tra standing ovation e lunghi applausi, confermando la straordinaria forza evocativa delle musiche di Ennio Morricone e la loro capacità di dialogare con la solennità del paesaggio archeologico del Sinis. Il fine settimana musicale proseguirà domenica 26 luglio, sempre alle ore 22, con “Carmina Burana – Tributo a Ennio Morricone e Carl Orff”, appuntamento originariamente previsto il 29 giugno nell'ambito del Festival dell'Archeologia e successivamente riprogrammato. La serata si aprirà con un omaggio a Ennio Morricone affidato a Stefano Cucci, storico assistente musicale del Maestro e preparatore dei cori nei suoi tour mondiali, con l'esecuzione di Ave Maria Guarani. A seguire, il direttore Enrico Lombardi guiderà l'Orchestra Roma Sinfonietta e il Coro Giovanni Pierluigi da Palestrina nell'esecuzione dei Carmina Burana di Carl Orff, insieme al soprano Vittoriana De Amicis, al tenore Marco Santarelli e al baritono Massimo Simeoli.

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